巴拿馬總統：已正式通知中國 退出一帶一路計畫

中央社／ 巴拿馬市6日綜合外電報導

美國要求降低中國對巴拿馬運河影響力的壓力下，巴拿馬總統穆里諾今天宣布，巴國駐中大使館已經正式通知北京，巴拿馬退出中國「一帶一路」基礎建設計畫的決定。

法新社報導，穆里諾（Jose Raul Mulino）告訴記者，巴拿馬駐北京大使館已告知中國，巴拿馬退出「一帶一路」計畫的決定，這項決定將於90天後生效。

另外，美國國務院昨天聲稱，巴拿馬政府已同意美國政府船隻可免費通過巴拿馬運河，但穆里諾今天駁斥美方說法，稱這是「絕對虛假的事」。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）也已經駁斥美國國務院宣稱美國政府船隻將免費通行運河的說法。

大使館 巴拿馬運河 美國

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