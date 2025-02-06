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歐盟擬對多數企業豁免碳邊境稅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
歐盟研擬對八成企業豁免碳邊境稅。 歐新社
歐盟研擬對八成企業豁免碳邊境稅。 歐新社

歐盟氣候執委6日表示，考慮對80%的企業免徵碳邊境稅，因為幾乎所有的碳排均來自其餘20%企業。此舉是為了減輕歐盟企業的監管負擔，可望讓數萬家企業免受全球第一個碳邊境稅之苦。

路透報導，歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）將自2026年起，對進口鋼鐵、鋁、水泥等物品所隱含的碳排課稅。歐盟氣候執委胡克斯特拉指出，當局分析發現，碳邊境稅所涵蓋的碳排，有97%來自僅僅兩成的企業。他在歐洲議會的委員會會議上說：「或許讓大約八成的企業解套以減輕其行政負擔，會是明智之舉。」

歐盟研擬推行的簡化措施，是為了強化本地工業的競爭力，以回應美國總統川普的「輕監管」舉措。歐盟執委會主席范德萊恩說，此舉不會弱化歐盟的抗暖化承諾。

產業估算，在現行的規劃下，光德國即有2萬家企業將支付進口貨品的相關碳費。外界預料，歐盟進口商將把這些成本轉嫁給全球供應商，引發中國大陸、南非、巴西等貿易夥伴的抨擊；他們認為，這是在懲罰開發中經濟體。

暖化 歐盟

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