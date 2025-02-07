拒與本田合併 日產擬找鴻海合作

外媒報導，針對日產（NISSAN）、本田（HONDA）兩大日本汽車廠的合併案，日產汽車社長內田誠昨天已向本田社長三部敏宏表達終止合併的想法；由於日產、本田合併案幾乎確定胎死腹中，日產已開始在科技產業另外物色戰略合作夥伴，其中日產部分董事會成員也願意考慮與鴻海建立合作關係。

日本共同社、朝日新聞、讀賣新聞等媒體報導，日產五日召開董事會，決定解除去年十二月與本田就合併事宜簽署的諒解備忘錄。昨天上午，內田拜訪本田位於東京的總部並與三部敏宏會談，會中並向三部表明終止達成合併協議的意向。

日產和本田對相關報導不予置評，但兩家公司預定下周四（十三日）公布財報，屆時可望對外宣布合併談判終止，並解釋原因。

一旦這兩家汽車製造商啟動一個半月的合併協議宣告破局，將為鴻海重新洽購法國車廠雷諾持有的日產股權敞開大門，若能談成，鴻海可望以此作為擴充旗下電動車部門的基礎。

相關人士指出，本田日前提議把日產納為子公司，引發日產強烈反彈。日產在五日的董事會討論本田提議把日產納為子公司的相關方案，部分意見對此表示理解，但也出現反對聲浪。然而，不僅日產對本田提出的子公司化方案反彈，本田方面對於以合併協議為前提的日產裁員計畫進度延宕也感到不滿。此外，雙方在各自持股比率等細節也未能達成共識。

英國金融時報（FT）則報導，日產已開始在科技產業另外物色戰略合作夥伴，而日產尋找合作對象的範圍非常廣泛，且不限於汽車產業，日產部分董事對考慮與台灣iPhone代工大廠鴻海合作也持開放態度。

市場去年底就傳出鴻海有意收購日產部分股權，由鴻海董事長劉揚偉主導，策略長關潤負責操盤。關潤向日產表達，鴻海願收購日產股權，但未獲日產同意。關潤曾在日產服務卅三年，既懂汽車產業，也懂電動車關鍵核心零組件馬達，對於想要進軍電動車產業領域的鴻海是關鍵人物。

本田與日產是在去年十二月廿三日簽約，啟動合併談判，預計今年六月談妥並簽署正式契約，並在明年八月推動新成立的控股公司上市，屆時本田與日產預計成為子公司並下市，但會維持各自品牌。