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DeepSeek疑有後門 美議員提案禁用

聯合報／ 編譯茅毅、記者馬瑞璿／綜合報導
美國「華爾街日報」報導，美國國會議員計劃提出法案，禁止政府擁有的裝置使用中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的聊天機器人應用程式。圖／路透
美國「華爾街日報」報導，美國國會議員計劃提出法案，禁止政府擁有的裝置使用中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的聊天機器人應用程式。圖／路透

華爾街日報六日報導，美國國會議員計畫當天提出法案，禁止美國政府的設備及裝置用中國大陸人工智慧（AI）新創公司深度求索聊天機器人DeepSeek應用程式。

該法案由共和黨籍聯邦眾議員拉胡德與民主黨籍聯邦眾議員高特海默共同起草。高特海默說「我們理應立刻有所作為，以預防敵人從我們的政府攫取資訊」。二人分別是二黨在眾院情報委員會小組委員會的首席議員。

資安公司Feroot Security執行長查林尼以AI軟體解碼部分DeepSeek程式碼，發現似乎被刻意隱匿的程式碼，能將用戶數據傳回「中國移動」線上註冊平台CMPassport.com。

美國廣播公司（ABC）報導稱，中國移動由中國政府掌控，美國聯邦傳播委員會（FCC）二○一九年基於防止用戶個資外洩和國安考量，禁止中國移動在美國營運。

查林尼指稱，「毫無疑問，我們的個資正被傳回中國，DeepSeek工具正蒐集美國用戶與它連結的全部資訊」。Feroot Security的發現使拉、高二人草擬前述法案。

另外，不讓DeepSeek專美於前，OpenAI一月底推出最新推理模型o3-mini，Google更宣布全面推出Gemini 2.0系列，一口氣推出三種新模型，為市場帶來更強大的AI工具與AI體驗。

中國移動 美國 聊天機器人

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