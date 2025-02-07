美公務船過運河免費？ 巴拿馬否認

美國國務院五日片面宣布美國政府船舶通過巴拿馬運河，將可免繳通行費。但巴拿馬運河管理局（PCA）同日隨即發出聲明打臉，強調有關通航的收費或權利，該局並無任何改變。

對此，美國國務院聲稱將讓美國政府每年節省數百萬美元資金。國務院五日在社群媒體X寫道，巴拿馬政府已同意准許美國政府船舶免費通過巴拿馬運河。華爾街日報（WSJ）六日則引述知情人士報導，巴拿馬官員感到意外，巴美雙方「尚未正式達成任何（相關）協議」。這些官員直言美方此舉，是想逼巴方妥協的方式之一。

PCA聲明，「正如（本局）此前表明，全權負責的PCA願和美國有關官員就戰時美軍艦艇的通行展開對話」；PCA對通航相關的費用或權利迄無任何改變，該聲明也是對美國國務院前述說法的直接回應。

美國國務卿魯比歐最近出訪中南美洲，二日與巴拿馬總統穆里諾會面。會後穆里諾就宣布巴拿馬不再續約中國大陸「一帶一路」倡議。

知情人士對WSJ說，穆、魯閉門會談時，美巴二國同意討論允許美國海軍艦艇免費通行巴拿馬運河的可能性。但巴拿馬官員提醒，這類措施需先做法律分析，以確保不違背巴美一九七七年締結的條約，其中要求巴拿馬對該運河的任何使用者給予不歧視的待遇及付款條件。

但該人士指稱，巴拿馬仍有必要找到既讓美軍艦艇免費通航，又不違反禁止任何國家享有優惠待遇的中立條款。PCA局長莫拉雷斯一月曾對WSJ指出，違反中立條款會引發混亂。WSJ報導稱，美軍艦艇其實並不常通過巴拿馬運河，年均僅四十艘通航，連一年各國通航船舶總數的百分之○點五都不到。

若美軍艦艇可免費通過巴拿馬運河，一年將省下約一千三百萬美元，而五角大廈的年度預算達八千五百億美元。

另外，美國國防部長赫塞斯和穆里諾五日通話，二人同意擴大美軍與巴拿馬安全部隊的軍事合作。五角大廈發言人說，二人同意美巴關係強健並共享諸多安全利益，包含保衛巴拿馬運河。