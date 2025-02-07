亞太企業樂觀未來一年景氣 45%擬大幅加碼自家行業

2025年美國總統川普不確定政策下，全球資本市場震盪，外銀揭露企業家仍對資產成長深具信心。瑞銀指出，59％亞太企業對未來12個月行業前景樂觀，其中有45％亞太企業家將在未來一年大幅投資加碼自家行業，甚至將「戰略性併購」列為投資重點。

滙豐銀調查發現，台灣企業家們最關注的議題包括氣候變遷、通膨以及區域間的地緣政治衝突 ，居住流動性高，近七成居住多個地點、高於全球平均53％，但亞太區仍是台灣企業主要業務市場，未來一年最有意願在新加坡經營業務，其次為香港與日本。

全球企業家未來看好投資標的

瑞銀昨（6）日公布首份《全球企業家報告》，共訪問156位各行各業的瑞銀企業家客戶及網路成員，對未來投資、招聘計畫及人工智慧（AI）的期望。其年收入合計約191億美元，來自一共26個市場，包含韓國、新加坡、西班牙、瑞士、歐美、中國大陸、香港等國。

瑞銀報告揭露，61％全球企業家樂觀看未來12個月所屬行業前景，只有接近五分之一悲觀看待；如果以行業劃分，瑞銀報告指出，科技、醫療及工業的企業家最具信心，但消費產業包括非必需品與必需品的企業家信心則相對較低。

區域分類中，美洲企業家最為樂觀、比重71％，準備未來12個月啟動招聘、培訓、升級設備甚或是戰略性併購。

亞太地區企業家樂觀比重也有59％，超過歐洲的52％與瑞士的50％。45％亞太企業家看好所屬行業代表性公司，未來12個月加碼投資，五年後比重將上升到85％，同時期有近四分之一亞太企業家規劃增聘員工。亞太企業家未來12個月前三大投資聚焦：戰略性收購、AI基礎建設以及數據分析等。

滙豐昨日也發表《全球企業家財富報告》，調查全球10個市場1800名擁有至少200萬美元可投資資產的高淨值企業家，包含中國大陸、新加坡、香港、印度、瑞士、台灣、英美法、阿聯酋，其中近三分之一企業家擁有超過1億美元淨資產。調查對象台灣企業家超過140位。

滙豐報告揭露，平均91％企業家對個人財富成長「充滿信心」，其中台灣比重89％，比重與其他九個市場差距不大，樂觀主因看好商業機會、投資組合以及個人能力表現。即便中國大陸企業家樂觀比例也超過八成，印度比例達98％。