瑞銀報告：近半受訪企業家 預計將投資IT、數位轉型

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
瑞銀報告揭露，未來12個月內，近半受訪企業家預計所屬行業的代表性公司將投資IT與數位轉型。聯合報系資料照
瑞銀報告揭露，未來12個月內，近半受訪企業家預計所屬行業的代表性公司將投資IT與數位轉型。聯合報系資料照

瑞銀與滙豐銀昨（6）日公布企業家調查報告，發現AI與數位轉型成為焦點。瑞銀報告揭露，未來12個月內，近半受訪企業家預計所屬行業的代表性公司將投資IT與數位轉型，另外有45％受訪者投資AI基礎建設、應用程式或模型。其中75％亞太企業家預見AI將提高產出。

瑞銀亞太區投資總監辦公室全球科技股票策略師 Sundeep Gantori解釋，調查發現，接近三分之二企業家認可AI對自身行業將帶來巨大商業潛力，尤其科技、醫療行業最看好。這也讓歐洲、瑞士以及亞太地區企業家，都將AI基礎建設，納入未來12個月的主要投資戰略目標。Sundeep Gantori指出，人工智慧正在改變企業家的業務運營，各地區中，66％亞太企業家看好AI將會帶來商業機遇革新，75％認可AI會提高產出，63％認為將增強客戶體驗與服務。

瑞銀報告顯示，從全球來看，企業家們主要預期投資於人才及收購。54%受訪者認為，所屬行業的同業代表性公司計畫在未來12 個月內投資於人力資源（包括是招聘、獎勵及培訓），而53%受訪者預計戰略性併購或夥伴合作關係增加。在受訪的企業家中，近一半（47%）預計所屬行業的代表性公司將投資於 IT 支出及數位轉型，另有45%受訪者預計投資於AI基礎建設、應用程式及或模型。

瑞銀報告也揭露未來12個月，企業家的風險擔憂最重在政治不穩定、比重53％，其次為加徵稅收以及重大地緣政治衝突、比重分別為42％與41％。瑞銀指出，企業家認為，加徵稅收最有可能對其行業造成負面影響，多數科技與醫療受訪者同時擔憂網路安全威脅。

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