美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

美國股市6日早盤小漲，大盤在重量級企業股價挫跌的逆風中奮力上攻，三大指數挑戰連續三個交易日收紅。

標普500指數6日早盤約漲0.3%，報6,080.18點，道瓊工業指數漲0.11%，那斯達克綜合指數也漲0.3%左右。美國10年期公債殖利率6日盤中約漲1個基點，仍在一個月低點附近徘徊。

全球最大智慧手機處理器銷售商高通（Qualcomm）股價6日早盤最多大跌近6%，無視上季財報及財測優於預期的利多，反映投資人擔心裝置需求降溫。福特（Ford）警告美國關稅將衝擊該公司獲利，股價6日早盤挫跌逾6%。

蘋果晶片供應商Skyworks Solutions表示，蘋果iPhone訂單競爭加劇將導致該公司未來營收大減；Skyworks股價6日早盤暴跌28.8%，報62.01美元。台積電ADR 6日早盤先漲後跌，跌幅約0.4%。

6日預計還會有其他企業財報出爐，亞馬遜（Amazon）將在美股6日收盤後公布上季財報。