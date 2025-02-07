美初領失業金人數 維持低檔

美國上周首次請領失業救濟金人數上升，但維持在相對低點。隨著勞動市場回穩，聯準會（Fed）官員愈來愈關注關稅潛在影響。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）警告，如果低估美國總統川普加徵關稅推升物價的風險，將會是錯誤。

美國勞工部6日公布，2月1日止當周首次請領失業救濟金人數增加1.1萬至21.9萬人，高於前一周的20.8萬人及經濟學家預估的21.3萬人。1月25日止當周持續請領失業救濟金人數為188.6萬人，比前一周增加3.6萬人。勞工部7日將公布更受市場矚目的1月就業報告。

川普政府本周起對從中國大陸進口的所有商品加徵10%關稅，對墨西哥和加拿大商品祭出的25%關稅則延後一個月。古斯比5日在底特律一場會議上表示，央行傾向遵循「純經濟理論」，忽視供給受到的衝擊，例如關稅，然而這樣是「危險」的。

古斯比強調，美國供應鏈面臨一連串挑戰，例如罷工、天災、高關稅威脅和貿易戰可能升溫。這些威脅雖然不如新冠疫情規模那麼大，但若忽略其潛在後果，將是個錯誤。

古斯比認為，持續大規模地加徵關稅，可能再次打亂供應鏈，拉高通膨。

古斯比今年對利率決策有投票權，他的最新談話，與Fed主席鮑爾上周在利率決策會後的說法不同。

鮑爾當時說，關稅的衝擊需要等候觀望，再決定會如何影響Fed利率決策。Fed副主席傑佛森5日在賓州演講時， 也重申對於新政府的任何政策改變可以保持耐心，等候觀察最後效果。