美國準貿易代表 喊強化供應鏈

美國總統川普提名的貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），6日在聯邦參議院的任命確認聽證會上，將力主務實的貿易政策，聚焦重建美國製造與強化供應鏈。

據葛里爾預先準備的發言稿，他將告訴參議院金融委員會，「美國應該是生產國，不只是消費國」，美國若沒有強健的製造業基礎及創新經濟，將缺乏硬實力阻止衝突並保護本國民眾。

若確認就職，他推動的貿易政策，將支持薪水優渥的工作、確保供應鏈彈性，這些對美國經濟和國家安全極為重要。他說，在戰略商品和服務、農業和糧食供應鏈、科技，須有彈性，外國敵手試圖超車美國的技術優勢。

川普首次入主白宮時，葛里爾是當時貿易代表賴海哲的幕僚長。賴海哲擘劃下，川普首屆任期對中國大陸商品加徵3,700億美元關稅，且重新談判北美自貿協定。

川普過去兩周的關稅措施，讓眾人如坐雲霄飛車，6日是市場首次有機會聽到美國準貿易代表談論貿易政策。川普威脅要對哥倫比亞、墨西哥、加拿大、中國大陸徵稅，儘管目前只有對陸加徵10%關稅上路，但此種局面讓部分議員感到挫折，美國憲法賦予國會制定貿易政策的權力。葛里爾說，期盼與國會密切合作。