英降息1碼 發出鷹派指引 暗示通膨降到2%目標之前只會再下調1碼

英格蘭銀行（英國央行）6日決定降息1碼（25個基點），基準利率為4.5%，是2023年6月來最低；但同時發出偏向「鷹派」的政策指引，暗示在通膨降到2%目標之前，只會再降息1碼，比之前預測的降幅還少。

央行預測，今年利率只會降到4.25%，比去年11月時的預測高出2碼，主因能源、水費及公車票等價格上漲，使通膨看升；預測未來三年只會再降息2碼，將降到4%。依據此一預測，通膨率要到2027年才會達到2%目標。然而，市場仍認為降息幅度會大於此，英鎊應聲挫低，英國股市則觸及新高。

英國央行利率決策重點 圖／經濟日報提供

此外，今年預估經濟成長率從先前預測的1.5%腰斬到0.75%，主因生產力成長持續無力，且民眾的公共醫療支出增加，將使經濟惡化。

但路透報導指出，這次決策官員中有兩人投票主張降息幅度應該更大，加上央行上調通膨率、下修經濟成長預測，使得英國經濟有陷入停滯性通膨之虞，因此市場認為今年會再降息65個基點，比決策出爐前的60點還大。英鎊重貶，盤中一度跌逾1%，大盤指數富時100則大漲1.7%至8,767.5點，改寫歷史紀錄。

基於今年全英國將有逾50萬房貸戶的5年期房貸固定利率到期，因此央行藉由降息來緩解家庭的壓力。但央行警告，今年底時通膨率將大幅上升到3.7%，比上次預測的2.8%大幅提升。

央行總裁貝利表示，「好消息是我們能夠再度降息。我們將密切監視英國經濟與全球動向，並採取漸進且謹慎的作法來進一步降息」，但央行在聲明中增加了「謹慎」一辭。會議紀錄指出，「經濟的需求與供給軌道都存在諸多不確定性，可能影響貨幣政策」。

彭博資訊報導，早在美國總統川普重返白宮之前，物價上漲的壓力便已困擾許多國家，而美國對貿易夥伴加徵關稅的威脅愈甚，經濟學家們就愈擔憂通膨重新抬頭的風險。何況美國對中關稅措施本周生效，顯示川普的威脅並非虛張聲勢。貿易摩擦與報復性反制措施的連鎖反應，正促使分析師重新審視全球通膨放緩的前景。

雖然中國目前對價格衝擊展現出較強的免疫力，但是如果關稅戰螺旋式升級，全球其他經濟體恐難倖免。不少經濟體正面臨內外交織的潛在通膨壓力。

美國銀行（BofA）上月對全球基金經理的調查顯示，全球消費者物價通膨重新抬頭已成大家2025年最關切的問題。雖然世界銀行預測通膨將放緩，但仍警告通膨的黏著性可能超出預期。