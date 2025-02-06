AI狂歡派對是2000達康泡沫翻版嗎？克魯曼：結局可能大不同

2022年底聊天機器人ChapGPT橫空出世，掀起人工智慧（AI）熱潮，包括輝達（Nvidia）在內的相關概念股一飛沖天，引起科技股泡沫再現的疑慮。經濟大師克魯曼表示，達康泡沫與AI 泡沫之間有諸多相似處，但最終結局可能大不同。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，所謂「泡沫」意指資產價格與現實脫節。克魯曼2000年3月12日在紐約時報發表標題為「龐氏範例」的專欄文章，呼應耶魯大學教授席勒同月出版著作《非理性榮景》的看法，即美股在1990年代末狂飆有泡沫化之虞，尤其是科技股。

結果，科技股為主的那斯達克指數就是在2000年3月10日觸頂。

如今，眼看AI相關股票價格高聳入雲，很難不聯想起25年前的網路股泡沫爆破。克魯曼認為，兩者有強烈的相似處，但也有一些重大差異。

科技股泡沫1.0

克魯曼指出，當年人們對網際網路乃至廣泛的資訊科技（IT）展望都興奮不已，他們也沒錯，那波科技業榮景確實也帶動經濟成長。據估計，從1995年IT革命驅動全要素生產力（TFP）成長起飛到2005年觸頂下滑為止，那波IT榮景可能給美國實質國內生產毛額（GDP）成長率增添大約10%。

但經濟學家戈登2000年指出，IT革命對經濟的影響，不如19世紀末隨電力、內燃機等技術問世而引爆的「第二次工業革命」。克魯曼認為，目前為止的數據佐證了戈登的論點。

至於網路股崩跌前為何飆上天？席勒的說法是，資產泡沫可能像龐氏騙局，最早投入的賺大錢，不是因為靠資產獲取報酬，而是靠新加入者追捧驅動價格上漲，其他人受價格狂飆吸引蜂擁而至，把資產行情推得更高。這讓原先存疑者顯得很蠢，在「害怕錯過」（FOMO）的心理驅使下，終於也加入這場狂歡派對。直到再也沒有傻瓜進場，音樂驟停，泡沫就爆了，留下倒楣的投資人。

AI熱潮與達康泡沫相似處

當前這波AI熱潮與1990年代末的達康狂熱有許多相似點，就連關鍵數字也相似。1999年，美股標普500本益比衝上33的瘋狂價位。現在呢？本益比約30。

此外， 如同網際網路，AI在現實世界的應用也帶來重大影響。想像AI宛如「超強版自動校正」程式，會取代多少白領勞工？再想像AI是超強版重機具，生產力會比拿鏟子挖土的藍領工人高多少倍？

由此可見，AI確實是一種不可等閒視之的技術，將大幅增進經濟成長。

克魯曼推測，AI帶來的經濟影響，可能類似1995~2005那波IT/網路榮景：生產力大躍進，但對經濟成長率的提升並未帶來持久、脫胎換骨的轉變。但他坦承這只是猜測。

AI熱潮與達康泡沫不同點

1990年代網路股估值飆得離譜，反映的不只是龐氏騙局，也反映投資人相信的確有一些科技業者終會奠定幾近壟斷市場、獲利匪淺的地位。例如微軟公司，至今屹立不搖，受惠於「網路效應」--人人使用微軟產品，因為其他人都在用。

AI狂熱不同之處在於，只集中在一小撮公司，即「七大巨頭」，其中多半已是根基穩固的準壟斷企業。傳統上，重大創新技術會顛覆市場權力平衡；但這回，投資人預期AI只會強化這些科技巨頭的支配地位。

但為何人人預期AI會讓這些科技巨頭將來賺更多錢呢？微軟Office或Google搜尋的市場還有多大的成長空間？這些大企業為抵禦潛在競爭對手而砸錢投資AI，可以理解；但巨額資本支出只會削弱、而非增強獲利能力。倘若最近異軍突起的DeepSeek讓他們驚覺，花大錢投資的只是既昂貴又過度膨脹的AI模型，並未深思自己真正需要的是什麼，就更是如此。

另一不同點在政治勢力。1990年代，矽谷企業寧可政府不插手，免得干擾他們追逐科技烏托邦夢想。但現在，科技巨頭紛紛捧錢買政治影響力，甚至成為獨裁主義的幫兇或倡議者。例如，特斯拉執行長馬斯克儼然像是影子總統，那麼特斯拉股價即使漲到與基本面徹底脫鉤的地步，也不足為奇。

AI熱潮結局：政府紓困？

凡此種種，都顯示AI熱潮儘管與達康泡沫相似處甚多，但最後結局可能迥然不同。

克魯曼指出，美國總統川普上台後提出兩大科技相關計畫：建立加密幣戰略準備，以及一筆5,000億美元的AI基礎建設投資。

從國家利益觀點來看，第一項毫無道理；第二項可能有理，但顯然與川普2.0推翻前任總統拜登政策的基調格格不入。若從私人利益角度來看，可能的潛在動機也許就昭然若揭了。誰持有大量加密幣可賣給政府？AI基建補助款大部分會流向哪些公司？

克魯曼的結論是，1990年代的科技股泡沫與當前的AI熱潮雖有明顯相同點，但當前這波泡沫的結局可能不是任其爆裂，而是巨額的「科技兄弟」紓困案，由納稅人埋單。