日五大券商強攻財管 去年前三季淨利暴增七成
日本五大券商2024年度前三季的淨利總額，年比躍增74%，凸顯業者轉攻散戶和高淨值客戶、以創造更穩定收益來源的策略奏效，企業併購風潮再起，也助券商獲利不再受制於股票交易。
彙整野村控股、大和證券集團、瑞穗證券、SMBC日興證券、三菱日聯證券控股的財報，發現這五大證券公司去年4至12月的淨利總和為6,440億日圓（41.5億美元），比一年前躍增74%；營收總和則成長22%。
其中野村的集團淨利翻升超過一倍至2,687億日圓，大和、瑞穗和SMBC日興證券的淨營收也創下有紀錄來最高。
獲利大增的關鍵因素之一，是券商更聚焦於財富管理和散戶業務，新版「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）免稅投資制度等，也鼓勵消費者與其把錢拿去儲蓄，不如投資。
日本大型券商過去主要仰賴股票交易手續費收入。大和證券社長荻野明彥表示，這導致他們「完全受到市況擺布」。
但自2010年代來，這些公司已逐漸轉向透過投資信託和共同基金包管帳戶等產品、累積基於客戶託管資產計算的手續費為主的模式。除了未揭露數據的三菱日聯證券外，其他四家券商的這一類「穩定收益」，今年度前三季合計年增近30%。
較早開始轉型的野村與大和證券，過去五年穩定收益已增長逾一倍。這兩家公司都可透過這份收入，支應其財富管理部門逾70%的成本。野村以在2030年度前將此比率提高至80%為目標，但財務長北村巧認為，這個目標「或許能提早達成」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言