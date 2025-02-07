東京威力科創 獲利超預期

日本晶片設備大廠東京威力科創上季獲利超越市場預期，因支撐人工智慧（AI）熱潮的晶片設備銷售暢旺，該公司6日攀揚1.96%收26,580日圓。

東京威力科創6日表示，上季來自晶片設備銷售的營業利益為1,996億日圓（13億美元），高於分析師預估的1,742億日圓。全年度財測也維持不變，對截至今年3月底止年度營業利益預測，維持在6,800億日圓，符合市場預期。台積電、三星和SK海力士都已表示，將繼續加碼晶片設備的支出。

晶片設計商安謀（Arm）和晶片大廠超微（AMD）交出謹慎財測，使大舉投資AI硬體趨勢能否持續的擔憂加劇。中國大陸新創公司DeepSeek的低成本開源AI模型，讓人擔心科技業將面臨更嚴重的價格競爭，輝達（Nvidia）等廠商營收將不如原先預期。

安謀5日盤後公布，上季獲利與營收均優於預期，但對本季營收展望謹慎，對截至今年3月的本季營收，預測將在11.75億至12.75億美元之間，中點符合市場平均預期，但一些分析師預測13.3億美元。上季調整後獲利為每股純益0.39美元，優於分析師預期的0.34美元。