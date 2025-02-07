馬斯克支持極右派政黨 特斯拉在德銷量暴跌59%

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克干預歐洲政治，引發當地消費者反彈，導致特斯拉電動車在歐洲部分國家的銷量銳減；該公司的德國市占，上月更從兩位數縮水至個位數。

據德國聯邦交通管理局數據，特斯拉1月在德國新車掛牌數量僅1,277輛，年減59%。由於德國電動車市場該月成長50%以上，這讓特斯拉在該國市占從14%驟降至4%。

特斯拉同月在法國新車掛牌數也大跌63%、挪威減38%、英國下滑8%。德、法政府去年取消補助後，電動車買氣一度驟降，但近來開始復甦。

汽車分析師施密特說，特斯拉在德國銷量走低，原因之一可能是消費者正在等待升級版的Model Y，預定2025年上半問市。但其他專家認為，買氣降溫，是對馬斯克政治參與的反彈。

馬斯克在德2月23日聯邦大選前，對該國政治做出空前干預，成為極右派另類選擇黨（AfD）最富有、也最強大支持者。另類選擇黨被德國商界領袖和主流政黨，視為「有毒」政黨，民調顯示，另類選擇黨可望本月選舉中奪下第二高票，得票率破20%，寫該黨歷史新高。