馬斯克支持極右派政黨 特斯拉在德銷量暴跌59%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克干預歐洲政治，引發當地消費者反彈，導致特斯拉電動車在歐洲部分國家的銷量銳減；該公司的德國市占，上月更從兩位數縮水至個位數。

據德國聯邦交通管理局數據，特斯拉1月在德國新車掛牌數量僅1,277輛，年減59%。由於德國電動車市場該月成長50%以上，這讓特斯拉在該國市占從14%驟降至4%。

特斯拉同月在法國新車掛牌數也大跌63%、挪威減38%、英國下滑8%。德、法政府去年取消補助後，電動車買氣一度驟降，但近來開始復甦。

汽車分析師施密特說，特斯拉在德國銷量走低，原因之一可能是消費者正在等待升級版的Model Y，預定2025年上半問市。但其他專家認為，買氣降溫，是對馬斯克政治參與的反彈。

馬斯克在德2月23日聯邦大選前，對該國政治做出空前干預，成為極右派另類選擇黨（AfD）最富有、也最強大支持者。另類選擇黨被德國商界領袖和主流政黨，視為「有毒」政黨，民調顯示，另類選擇黨可望本月選舉中奪下第二高票，得票率破20%，寫該黨歷史新高。

德國 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

美中關稅戰 專家：特斯拉等美企恐淪中國談判籌碼

川普加徵陸10%關稅 知名空頭喊「不夠」：對歐也應下重手

馬斯克挺極右派 特斯拉上月在德國銷量暴跌59%

繼特斯拉後 豐田獨資在上海蓋電動車廠

相關新聞

上季財報本季展望均優於預期 Under Armour整頓策略奏效

運動服飾品牌Under Armour（UA）上修全年獲利展望，上一季的營運表現也優於市場預期，顯示其整頓策略見效。

亞太企業樂觀未來一年景氣 45%擬大幅加碼自家行業

2025年美國總統川普不確定政策下，全球資本市場震盪，外銀揭露企業家仍對資產成長深具信心。瑞銀指出，59％亞太企業對未來...

沃旭調體質 投資規模砍25% 轉向追求穩健營收

全球最大離岸風電業者丹麥沃旭能源（Orsted）表示，將把2030年前的投資規模削減約25%，以因應近年來一連串的財務失...

美財長：川普未呼籲Fed降息

美國財政部長貝森特表示，川普執政團隊在借貸成本方面的焦點，是放在10年期美國公債殖利率，而非聯準會（Fed）的基準短期利...

美公務船過運河免費？ 巴拿馬否認

美國國務院五日片面宣布美國政府船舶通過巴拿馬運河，將可免繳通行費。但巴拿馬運河管理局（PCA）同日隨即發出聲明打臉，強調...

DeepSeek疑有後門 美議員提案禁用

華爾街日報六日報導，美國國會議員計畫當天提出法案，禁止美國政府的設備及裝置用中國大陸人工智慧（ＡＩ）新創公司深度求索聊天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。