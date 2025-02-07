沃旭調體質 投資規模砍25% 轉向追求穩健營收

全球最大離岸風電業者丹麥沃旭能源（Orsted）表示，將把2030年前的投資規模削減約25%，以因應近年來一連串的財務失策；日本三菱商事風電事業上季的虧損也破3億美元，反映離岸風電產業仍未走出低迷。

彭博資訊報導，沃旭5日聲明說，未來數年僅會聚焦在最有利可圖的計畫，同時也取消2030年前設置多達38百萬瓩（GW）再生能源裝置容量的目標。經調整後，沃旭2024~2030年的投資規模，將縮減約25%至2,100億至2,300億丹麥克朗（290億~320億美元）。

沃旭股價走勢 圖／經濟日報提供

未能帶領沃旭擺脫成本與利率雙升困境的前執行長尼柏，已於日前離任。新任執行長厄伯上任後，祭出的第一項重大舉措，便是捨棄部分過於激進的成長目標，轉而追求穩健的營收。

厄伯表示：「對沃旭與整體產業來說，2024年被證實是充滿挑戰的一年。」「我們經歷了逆風，為此推行了必要舉措，包括調整商業計畫、進而縮減投資項目，以強化資本架構並提升價值創造能力。」

沃旭預估，今年不計特定項目的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA），落在250億~280億克朗，略高於去年的248億克朗，今年的投資規模預期則為500億~540億克朗。

在新的投資規劃下，沃旭無須透過發行新股來推動成長，6日股價在丹麥股市大漲至少6%，然而，花旗集團分析師珍妮·平（音譯）指出，此消息對投資人的安慰效果恐無法持久，因為沃旭似乎正轉型為已過主要成長階段、開始發放股利的企業。

日本的三菱商事也受累於離岸風電產業的逆風。該公司的國內離岸風電事業，上季虧損達522億日圓（3.43億美元），社長中西勝也6日表示，肇因包括俄烏戰爭改變供應鏈、通膨、及新冠疫情餘波。

在2021年，三菱商事贏得開發與運行三個離岸風電計畫的權利，卻在上周宣布將重新審視這項投資承諾，原因是面臨利率與成本攀高帶來的總體經濟挑戰，成為最新一家印證離岸風電產業困境的日本企業。

中西勝也表示：「我們正透過對話、調查等方式，考慮推行修正措施等舉措。」