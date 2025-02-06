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漲不停…氣候、川普關稅接連衝擊 阿拉比卡咖啡豆衝破4美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
阿拉比卡咖啡豆期貨價5日盤中首度衝破4美元大關，漲勢延續到6日早盤。圖／路透
阿拉比卡咖啡豆期貨價5日盤中首度衝破4美元大關，漲勢延續到6日早盤。圖／路透

由於供應面的疑慮徘徊不去，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格5日盤中首次衝破每磅4美元大關，儘管當日收盤未能守住此關卡，但6日早盤攻勢再起，站穩在4美元之上。

紐約洲際交易所（ICE）交易最熱絡的阿拉比卡咖啡豆期貨5日一度大漲4.6%至每磅4.011美元，收盤漲幅縮小至3.8%，報3.9775美元，6日早盤開高走高，站穩在4美元以上。

在世界最大咖啡豆種植國巴西經歷長期乾旱後，市場愈發擔憂該國未來的產量。巴西本產季稍早大量出口咖啡豆，加劇了現在供應緊縮的情況，農民此時又賣得比平常還多，增添還剩多少可供出口的疑慮。

此外，市場更擔憂美國總統川普可能對來自南美洲國家的商品課徵關稅。南美洲是咖啡豆的關鍵產地。

與此同時，市場也擔心廉價羅布斯塔咖啡豆最大出口國越南的產量。該國去年因颱風襲擊而遭遇洪災。

美國農業部預測，今年的咖啡豆總量將創25年新低。

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