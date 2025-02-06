亞洲豪宅搶手 首爾、東京上季出現二位數漲幅

許多亞洲城市的豪宅價格以二位數之姿大幅成長，但紐約、倫敦及香港則表現慘淡。

彭博資訊報導，根據房產業者萊坊（Knight Frank）公布的數據，首爾、杜拜、東京售價位居前5%的頂級房產，去年第4季房價分別飆升了18%、17%以及13%。縱使韓國政局不穩，仍無損首爾豪宅價格上漲。杜拜更是出現1億美元的奢華物件，以吸引超富。日本借貸成本升高，但日圓走貶，仍吸引外國買家在東京置產。

與之相對，紐約與倫敦的頂級房產價格，上季分別較前年同期下跌0.3%及1%。雖然紐約豪宅市場有些許回溫跡象，倫敦卻經歷了2020年以來表現最差的一年。香港房價也走低。

儘管借貸成本攀升與政治不穩定，影響部分高檔房市，但整體經濟成長強勁，加上富有投資客的需求，都使豪宅價格迎來轉機。

萊坊豪宅指數上季締造去年第1季來的最佳表現。該指數所調查的44個城市中，去年房價平均年增3.2%，且有34個城市上季價格出現年增。