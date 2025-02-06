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英國央行「鷹式」降息1碼 暗示今年只會再降1碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
英國央行6日一如預期降息1碼，基準利率降至4.5%，是2023年6月來最低，但暗示今年只會再降1碼。圖／路透
英國央行6日一如預期降息1碼，基準利率降至4.5%，是2023年6月來最低，但暗示今年只會再降1碼。圖／路透

英格蘭銀行（英國央行）6日決定降息1碼，基準利率為4.5%，是2023年6月來最低；但同時發出偏向「鷹派」的政策指引，暗示今年只會再降1碼。央行大幅提高今年的通膨率預測，並暗示在通膨降到2%目標之前只會再降息1碼。

央行預測，今年利率只會降到4.25%，比去年11月時的預測高出2碼，主因能源、水費及公車票等官訂價上漲，使通膨看升；預測未來三年只會再降息2碼，將降到4%。依據此一預測，通膨率要到2027年才會達到2%目標。

基於今年全英國將有逾50萬房貸戶的5年期房貸固定利率到期，因此藉由央行降息來緩解家庭的壓力。但央行警告，今年底時通膨率將大幅上升到3.7%，比上次預測的2.8%大幅提升。

央行總裁貝利表示，「好消息是我們能夠再度降息。我們將密切監視英國經濟與全球動向，並採取漸進且審慎的作法來進一步降息」。但央行在聲明中增加「謹慎」一辭。會議紀錄指出，「經濟的需求與供給軌道都存在諸多不確定性，可能影響貨幣政策」。

央行將今年預估經濟成長率從1.5%腰斬到0.75%，主因生產力成長持續無力，且民眾的公共醫療支出增加，將使經濟惡化；但從2026年起潛在成長率將恢復到1.5%，比原先預估的1.25%略高。

英國 通膨

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