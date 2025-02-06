英國藥廠AZ癌症藥物銷售強勁 2024年淨利大增18%
英國製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）今天表示，儘管公司在中國遭遇麻煩，但受惠於癌症藥物銷售強勁，2024年淨利大增18%。
法新社報導，AZ表示2024年稅後淨利為70億美元，較2023年的60億美元大增，歸功於癌症藥物銷售暢旺。AZ指出，與前一年相比，2024年總營收勁增至540億美元，預估今年銷售額還會大幅攀升。
AZ執行長索利歐（Pascal Soriot）表示，「本公司2024年表現非常亮眼」，「所有重要市場對我們藥物的需求持續攀升」。
根據中國當局調查，AZ因為某些癌症治療藥物疑似未繳納90萬美元進口稅，面臨高達450萬美元（約新台幣4億4700萬元）罰款。
AZ去年第4季中國銷售額下滑。此外，AZ中國區總裁王磊因涉及藥品非法進口和違法蒐集病患個資等情事，去年遭到北京當局拘留和調查。
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