金價創新高 單日交易量衝破千億韓元！南韓黃金交易所網站大當機

川普就任後升高全球地緣政治緊張情勢，激勵金價迭創新高，引發南韓投資人瘋搶黃金，導致南韓黃金交易所的網站6日陷入大當機。

南韓黃金交易所無法應付投資人激增，網站癱瘓。當地時間6日上午11時30分，排隊等候進入網站的人數破1.9萬，等候時間是令人咋舌的5小時20分。

大當機有跡可循。去年10月23日，南韓黃金的交易量衝上當時的歷史新高501億韓元，這項紀錄隨後在今年2月3日、2月4日接連打破，緊接著在昨（5）日，交易量衝上1,088億韓元，再創新猷，這也是黃金交易所成立以來，單日交易量首度衝破千億韓元關卡。

美國總統川普已在1日宣布有意對墨西哥、加拿大、中國大陸與歐盟加徵關稅。隨著關稅戰的陰影籠罩，升高了市場的不確定性，被視為避險資產的黃金，吸引了追求穩定的投資人。