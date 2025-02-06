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亞股追隨美股漲多跌少 美改稱續收陸港包裹帶來提振

中央社／ 香港6日綜合外電報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

亞股今天跟隨前一天美股走勢漲多跌少，美國郵政管理局（USPS）暫停接受來自中國及香港包裹的立場轉變，改稱繼續提供服務，對市場心理帶來提振。但貿易戰陰影仍持續籠罩市場。

美國總統川普宣布對中國、加拿大和墨西哥徵收高額關稅後，全球股市本週走勢震盪。川普雖和加、墨達成協議延後關稅，卻未和中國達成類似協議。

美國郵政管理局4日取消對價值800美元以下商品輸美免徵關稅或特定稅項的「小額豁免」後，對中國電商巨擘帶來重大打擊。郵政管理局卻於次日改稱繼續接受所有國際郵件、包裹服務。

這項消息對投資人帶來若干正面提振。亞股今天漲多跌少。

外匯經紀商安達公司（Oanda）亞太市場資深市場分析師黃凱文（Kelvin Wong，音譯）指出：「在涵蓋面方面，貿易戰2.0不同於2018年1月的美中貿易戰1.0，因為這次除進行中的美中科技戰之外，還涉及美國主要貿易夥伴。」

香港、上海、首爾和雪梨股市今天都漲逾1%。東京、新加坡和台北股市也上揚，馬尼拉和雅加達股市則收跌。

亞股 川普 美國

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