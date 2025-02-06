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不怕DeepSeek！東京威力科創全年財測維持不變 股價漲近2%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本晶片設備大廠東京威力科創上季獲利超越市場預期，並宣布維持全年財測不變。圖／東京威力科創提供
日本晶片設備大廠東京威力科創上季獲利超越市場預期，並宣布維持全年財測不變。圖／東京威力科創提供

日本晶片設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）上季獲利超越市場預期，因支撐人工智慧（AI）熱潮的晶片設備銷售暢旺，該公司6日攀揚1.96%收26,580日圓。

彭博資訊報導，東京威力科創6日表示，上季來自晶片設備銷售的營業利益為1,996億日圓（13億美元），高於分析師平均估計的1,742億日圓。

該公司也宣布維持全年度財測不變，截至今年3月底止的年度營業利益預測維持在6,800億日圓，符合市場預期。台積電、三星和SK海力士都已表示，將繼續加碼晶片設備的支出。

本周稍早，晶片設計商安謀（Arm）和晶片大廠超微（AMD）交出謹慎財測，使大舉投資AI硬體趨勢能否持續的擔憂加劇。中國大陸新創公司DeepSeek的低成本開源AI模型，讓人擔心科技業將面臨更嚴重的價格競爭，輝達（Nvidia）等廠商營收將不如原先預期。

不過，晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）上周宣布調高財測，荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）公布的訂單量也超出預期。AI界領袖認為，成本更低廉的AI模型，代表著會有更多新廠商進入市場，將進一步支撐AI基建設備的長期需求。

ASML DeepSeek 台積電 東京 荷蘭

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