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馬斯克曾喊「預期營收達10兆美元」 特斯拉增聘工程師傳將量產機器人

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉人型機器人Optimus。圖／路透
特斯拉人型機器人Optimus。圖／路透

特斯拉的美國加州佛利蒙（Fremont）工廠，5日開出十多個工程職缺，似乎是與生產人型機器人Optimus有關。特斯拉執行長馬斯克先前表示，今年將生產1萬個Optimus，並樂觀預期長期營收可達10兆美元。

Investing.com報導，特斯拉網站顯示，佛利蒙廠至少貼出12個職缺，包括生產工程技術員、生產經理、製程主管等，這些職缺均是替「特斯拉機器人」所招聘，也許是指該公司開發已久的Optimus機器人。

馬斯克在徵才告示公布前幾天才說，Optimus可帶來10兆美元的長期營收，特斯今年可望打造多達1萬個機器人，並在2026年下半交貨給下訂業者。

馬斯克同時宣稱，一旦機器人產量趨穩，達到每年100萬個，成本最低可降至2萬美元，但他未說明此一目標何時成真。

特斯拉電動車在北美和歐洲銷售低迷，又面臨陸廠的日益激烈的競爭，正試圖依靠Optimus，走向業務多元化。馬斯克也高呼，人工智慧（AI）和自動駕駛，將是特斯拉未來的成長引擎。

特斯拉 職缺 馬斯克

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