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南韓氣田開發初次鑽探結果出爐 未達開採經濟效益

中央社／ 首爾6日專電

作為韓國東部海域深海氣田開發計畫之一的「藍鯨計畫」初次鑽探結果今天出爐，當局表示這次鑽探未達確保氣田開發的經濟效果，預計將再繼續進行精密分析及進一步鑽探。

韓聯社報導，韓國產業通商資源部今天在世宗市政府大樓召開記者會說明藍鯨計畫初次鑽探結果，表示雖然還未進行精密分析，但初次鑽探過程中確認的石油及天然氣規模未達期待值。

但官員指出，目前被認為是全世界最大油田的蓋亞那油田也是經過10次以上鑽探發掘，許多國際業者也對這次計畫相當關心，目前尚難斷定計畫成敗。官員也表示，雖然未達能確保經濟效果水準，但整體油田狀況良好，這次鑽探資料將用於後續6個油田鑽探計畫。

韓國政府自去年12月20日起，在東部臨海城市浦項外海約40公里處開始藍鯨計畫初次鑽探，透過美國專門業者分析確認當地蘊含石油、天然氣的可能性高，但初步結果尚未達到進行正式鑽探的經濟效益。

韓國總統尹錫悅去年中批准在東海海域進行油田鑽探，當時韓國政府預期該地區蘊藏量可能達到140億桶，其中1/4為石油、3/4為天然氣。但韓國在野黨質疑計畫過程不透明，懷疑這項計畫，是韓國執政黨，為了扭轉政局的不利局面而宣布。

南韓 尹錫悅

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