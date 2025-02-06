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輝達AI、機器人與量子運算軟體入駐AWS

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
輝達運用AWS上的加速機器人模擬技術推進實體AI。圖/輝達提供
輝達運用AWS上的加速機器人模擬技術推進實體AI。圖/輝達提供

輝達NVIDIA） 與亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）本周在拉斯維加斯舉行的AWS re:Invent 2024 大會上攜手展示目標加速人工智慧（AI）和機器人技術突破，並簡化量子運算開發研究的全新解決方案，以拓展雲端開發人員與企業的各種可能性。

AWS re:Invent 是全球雲端運算領域的年度盛會，其中包含主題演講和逾2000場的技術研討會。最新消息的重點包括在AWS上提供NVIDIA DGX Cloud，以及更加強大的AI、量子運算和機器人工具。

輝達表示，NVIDIA DGX Cloud AI 運算平台現已透過 AWS Marketplace 私有優惠提供，為企業提供高效能、完全託管的解決方案，以訓練與客製化AI模型。

Canva 旗下的Leonardo.ai 為早期採用者，已在AWS上使用 DGX Cloud 開發先進的設計工具。

此外，新型的AI伺服器可受惠於液冷技術，更有效率地冷卻高密度運算晶片，以獲得更佳效能與能源效率。AWS已開發出解決方案，可為其所有資料中心提供可配置的晶片液冷技術。

輝達今日推出的冷卻解決方案將為NVIDIA GB200 NVL72 等最強大的機架式AI超級運算解決方案，以及 AWS的網路交換器與儲存伺服器，無縫整合氣冷與液冷功能。這種靈活的多模式冷卻設計可為運行 AI 模型提供最佳效能與效率，並將用於下一代NVIDIA Blackwell 平台。

NVIDIA Blackwell 平台將成為 Amazon EC2 P6 執行個體、AWS 上的 DGX Cloud 及 Project Ceiba 的基礎。

這款以NVIDIA Omniverse 為基礎的參考應用程式現已開放使用，讓開發人員能夠在符合物體原則的虛擬環境裡模擬與測試 AI 驅動的機器人。

生成合成資料（synthetic data generation）是Isaac Sim 支援的眾多工作流程之一。隨著 OpenUSD NIM 微服務的加入，這個工作流程也進一步加速，從建立場景到加強資料等方面。

輝達透露，包括Aescape、Cohesive Robotics、Cobot、Field AI、Standard Bots、Swiss Mile 及 Vention 等機器人公司正在使用 Isaac Sim 在部署之前模擬和驗證機器人的效能表現。

AI NVIDIA 機器人 輝達

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