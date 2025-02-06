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投資人熱衷押注馬斯克 銀行脫手賣掉55億美元X債務 價格優預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
銀行周三脫手賣掉55億美元與馬斯克收購推特（X的前身）相關的債務，價格優於預期。路透
銀行周三脫手賣掉55億美元與馬斯克收購推特（X的前身）相關的債務，價格優於預期。路透

馬斯克崛起為華府最有權勢人士之一，加上亞馬遜等大型廣告商重返X，讓兩年多前在馬斯克收購該社群平台（前身為推特）時提供高額貸款的銀行團也受益：它們周三僅小幅折價，以票面價值的97%賣出與收購交易相關的55億美元債務

馬斯克2022年收購推特時，多家銀行搶著貸款給他，但他入主後，廣告商紛紛出走，推特陷入財務困境，導致七家銀行共130億美元的貸款難以轉手，慘被「套牢」，被譏為金融危機以來的最愚蠢融資。

儘管X目前仍無法達到收支平衡，只能依賴馬斯克企業帝國的注資來支付帳單。但基於馬斯克與美國總統川普關係親密，加上廣告主回歸X，投資人相信，這家社群媒體公司仍然值得投資。

銀行據傳原擬出售30億美元，因市場反應超預期，最後以每美元97美分、優於預期的價格賣了55億美元。相較下，2023年，一些避險基金對接手這些債務，僅肯出價每美元60美分。

投資人本周購買的債務屬於最優先信貸，再扣掉上個月賣掉大約10億美元，由摩根士丹利、美國銀行和巴克萊銀行領頭的銀行團，還持有約60億美元債務，被視為風險更高的債務。MUFG、法國巴黎銀行、瑞穗和法國興業也參與這筆交易。

這筆債務是的利率比浮動利率基準還高出6個百分點到逾11%，加上折價，殖利率超過12%。

債務 廣告 馬斯克

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