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使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 驚傳大當機、無法回答

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
6日中午12時許，ChatGPT疑似發生大當機，無法回應用戶問題。取自ChatGPT
6日中午12時許，ChatGPT疑似發生大當機，無法回應用戶問題。取自ChatGPT

OpenAI 6日凌晨3時宣布重大突破，旗下ChatGPT搜尋功能全面開放，使用者無須註冊即可使用，但最新消息指出，6日中午12時許，ChatGPT疑似發生大當機，無法回應用戶問題，不知道是否因為使用人數暴增所致，令不少網友大喊崩潰。

ChatGPT搜尋功能最早是在去年10月推出，起初只提供給Plus付費用戶，後續於12月進一步讓所有用戶免費使用，如今則是全面開放，讓外媒直言，如今ChatGPT已足以成為Google（谷歌）的替代品。

ChatGPT 使用者

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