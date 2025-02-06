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沙國對亞洲3月原油報價調漲2.4美元 調幅是兩年來最大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿美將3月輕質原油每桶相較於市場基準售價溢價調漲2.4美元。美聯社
阿美將3月輕質原油每桶相較於市場基準售價溢價調漲2.4美元。美聯社

沙烏地阿拉伯宣布調漲對亞洲買家的原油售價，調幅是逾兩年來之最，反映中東原油市值溢價擴大，煉油業利潤也有所改善。

彭博看到的報價顯示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱阿美）將3月輕質原油每桶相較於市場基準售價溢價調升2.4美元，為2022年8月以來最大幅度調整。高於交易商與煉油商調查中預測的2美元。

美國上個月對俄羅斯原油實施嚴厲制裁，促使亞洲煉油商急於尋找替代貨源，中東原油因地理位置最接近亞洲，品質也最接近俄羅斯原油，導致中東原油相較其他國際基準的溢價大幅上升。

此外，亞洲煉油減產過後，最近幾周利潤已有所改善，也支持這次大幅調漲的合理性。

阿美同時調升所有地區的售價，其中對歐洲的阿拉伯輕質原油售價漲幅也是2020年來最大。不過，對美國的調漲幅度相對較小，因美國與加拿大及墨西哥間的貿易戰不確定性可能減少重質原油的供應，影響了價格調整的幅度。

售價 美國 調漲

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