日銀理事田村說利率至少應升到1% 日圓應聲升逾152

日本銀行（央行）理事田村直樹表示，為實現日銀可持續且穩定的通膨目標，政策利率到2025財政年度下半應該至少升到大約1%。

田村周四在長野縣向當地商界領袖的演講中說：「短期利率應於2025財年（4月1日起）下半年達到1%的水準。」他也說：「我認為，因應物價穩定達標機率增加，日銀應及時且逐步調高這利率。」

田村進一步指出，中性利率至少為1%，而目前0.75%的利率水準實際上仍處於明顯的負值，相距於能夠抑制經濟的水準仍有一定距離。田村在日銀是最鷹派的一員。

演講內容發布後，日圓兌美元一度升值0.5%至151.82。