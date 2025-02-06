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DeepSeek對股市的影響 還沒結束

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
DeepSeek造成的影響可能尚未完全反映於美股。路透
DeepSeek造成的影響可能尚未完全反映於美股。路透

中國大陸新創公司DeepSeek新推出的聊天機器人震撼華爾街，對市場的影響可能尚未完全反映。

Conning資產管理公司的股票策略主管湯斯維克（Don Townswick）指出，如果DeepSeek最終不如傳言、效果略差，可能有利於美股七雄股價上漲。

但如果DeepSeek真能提供一條成本較低的前進路徑，讓「一般公司更容易在業務上使用AI」，就能協助科技巨擘以外的更多公司提升效率與生產力，使其增加獲利。

DeepSeek橫空出世，讓為AI基礎建設砸下巨資的美國大型科技公司受到顯微鏡檢視。

Dakota財富管理公司的資深投資組合經理帕夫里克（Robert Pavlik）表示：「任何AI支出都讓市場開始思考：『還要再花多少，我們才能看見資本支出開始減少，而非大幅增加？』」

但超大型科技公司的支出競賽沒降溫，反而愈演愈烈。

Meta Platform執行長祖克格一周前表示，未來幾年將花「數千億美元」在AI基礎設施上，今年已承諾投入600億至650億美元。Alphabet本周預測，2025年資本支出將達約750億美元，高於華爾街的預期。微軟的雲端與AI支出在第2季大增95%到226億美元。

AI支出的新承諾有助推升輝達（Nvidia）股價上漲。特斯拉、蘋果和亞馬遜股價下滑，則可能暗示投資人擔心川普掀起的貿易戰。

投資人也把關注焦點重新擺在其他類股上。

Natixis投資管理公司的投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）表示，「市場出現了一點輪動」，防禦性和利率敏感型股票一直在漲，這會是今年趨勢。

湯斯維克建議投資人謹慎。美股七雄的盈利增長率最近幾季逐漸放緩，到今年底，獲利的年成長率預計是16%至18%，更接近標普500指數其他成分股的12%到13%，更難支撐高估值。

梅爾森則認為逢低進場的買盤對股市是正面跡象。他說：「考慮到DeepSeek的相關消息，以及貿易方面的震盪，過去幾周最令人驚訝的部分是，股票價格仍接近歷史高點，市場韌性還是很大。」

DeepSeek 投資人 祖克柏 華爾街

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