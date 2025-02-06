快訊

美味密碼？現代加工食品破解「大腦食慾」

保溫管路洩漏鍋爐爆炸2死！竹縣遠紡「造成社會不安」致歉了

竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸起火 死傷名單曝光！2死者均為本國籍

原油跌至今年最低 金價三創新高 銅價上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃金示意圖。路透資料照片
黃金示意圖。路透資料照片

國際原油周三跌至今年內最低收盤水準，金價再創新高，銅價保持本周來漲勢。

油價跌至2025年最低收盤水準

西德州中級原油（WTI）周三下跌2.3%，收在每桶71.03美元，因為從中東戰爭到能源關稅等諸多問題，川普的立場都打壓市場信心。

摩根大通分析師Tracey Allen報告中寫道，投資人撤資原油和燃油市場，截至1月31日當周資金淨流出170億美元。

4月交割布蘭特原油期貨下跌2.1%至每桶74.61美元。

金價再創新高

金價再創新高，一度上漲1.4%至每英兩2,882.36美元，終場收斂部分漲幅，因彭博報導盟國預料川普政府將於下周的慕尼黑安全會議上公布結束俄烏戰爭的計畫。

英國央行金庫中的黃金價格低於市場水準，對川普可能加徵關稅的疑慮引發對黃金的爭奪戰，提取黃金的長龍已經排到了數周後。

截至紐約時間下午4:25，黃金現貨上漲0.7%，報每英兩2862.4美元；白銀現貨上漲0.4%，報32.305美元。

銅價上漲

截至收盤，LME銅期貨上漲1%，報每公噸9240美元。

川普 金價 黃金

延伸閱讀

美財長：川普政府關注的是10年期公債殖利率 沒催聯準會降息

今年股市到底大多還空？網斷言：川普個性來看肯定做多

美國擬接管加薩走廊 聯合國：應避免種族清洗

禁跨性別參加女子運動比賽 白宮：總統盼奧運能遵守

相關新聞

原油跌至今年最低 金價三創新高 銅價上漲

國際原油周三跌至今年內最低收盤水準，金價再創新高，銅價保持本周來漲勢。

美財長：川普政府關注的是10年期公債殖利率 沒催聯準會降息

美國財政部長貝森特周三接受福斯商業新聞網採訪時表示，在降低借貸成本方面，川普政府重點關注的是10年期公債殖利率，而非聯準...

化身藏鏡人 華為策動經銷商搶下瓜地馬拉政府合約

正當美國國務卿盧比歐訪問瓜地馬拉，強調中國威脅議題之際，掌管瓜國勞雇人員保險的社會安全局（IGSS）卻被爆出由中國電信龍...

美媒：DeepSeek內含「中國移動」相關程式碼

中國新創DeepSeek被廣泛下載的同時也引發安全隱憂，美國廣播公司新聞網及美聯社今天引述網路安全專家研究指出，在針對D...

高通財報優、展望佳 盤後股價卻大跌5% 原因在這裡

高通（Qualcomm）周三（5日）下午公布的財報優於市場預期，本季財測也很強勁，但盤後股價先漲後跌，跌幅將近5%。

關稅風險緩和推動美元走低 日圓勁升回到152字頭

川普啟動關稅引爆全球貿易戰的風險減弱，美元指數跌至逾一周低點，日圓漲幅最大，因為強勁的薪資數據支持日本央行繼續升息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。