原油跌至今年最低 金價三創新高 銅價上漲

國際原油周三跌至今年內最低收盤水準，金價再創新高，銅價保持本周來漲勢。

油價跌至2025年最低收盤水準

西德州中級原油（WTI）周三下跌2.3%，收在每桶71.03美元，因為從中東戰爭到能源關稅等諸多問題，川普的立場都打壓市場信心。

摩根大通分析師Tracey Allen報告中寫道，投資人撤資原油和燃油市場，截至1月31日當周資金淨流出170億美元。

4月交割布蘭特原油期貨下跌2.1%至每桶74.61美元。

金價再創新高

金價再創新高，一度上漲1.4%至每英兩2,882.36美元，終場收斂部分漲幅，因彭博報導盟國預料川普政府將於下周的慕尼黑安全會議上公布結束俄烏戰爭的計畫。

英國央行金庫中的黃金價格低於市場水準，對川普可能加徵關稅的疑慮引發對黃金的爭奪戰，提取黃金的長龍已經排到了數周後。

截至紐約時間下午4:25，黃金現貨上漲0.7%，報每英兩2862.4美元；白銀現貨上漲0.4%，報32.305美元。

銅價上漲

截至收盤，LME銅期貨上漲1%，報每公噸9240美元。