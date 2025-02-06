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化身藏鏡人 華為策動經銷商搶下瓜地馬拉政府合約

中央社／ 瓜地馬拉市5日專電

正當美國國務卿盧比歐訪問瓜地馬拉，強調中國威脅議題之際，掌管瓜國勞雇人員保險的社會安全局（IGSS）卻被爆出由中國電信龍頭「華為」，取得部門網路安全系統合約。

華為（Huawei）在瓜地馬拉的經銷商U EnergyCorp，透過招標評選，取得IGSS一份價值3970萬瓜幣（約新台幣1億6000萬元）的「網路數據安全備份資料庫」合約。這也是先前華為在中美洲各國引起資安憂慮的電信基礎建設項目。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）披露，華為目前改變策略，不會親自公開參與公務部門電信設備競標，改由透過各地的經銷商出面。華為不只鼓勵在地經銷商投入競標，更提供額外的折扣增加優勢。

「時報」記者也親自走訪得標的華為經銷商UEnergy Corp，發現其公司內部電信數據設備的確來自華為，並且對外提供企業級雲端與基礎設施服務。公司執行長接受訪問時坦承，他們過去主要負責私人企業服務，從來沒有和公務部門的合作經驗。直到後來接到華為通知，並且邀請他們參與，該公司才投入IGSS的招標作業。

報導指出，「網路數據安全備份資料庫」有2家業者競標，但整個過程中，也出現疑點。首先華為經銷商的報價高於投標底價370萬瓜幣，但仍然成功得標。參與審議的IGSS董事會則是在最後，以另一家業者Innovacion Tecnologia文件不完整拒絕其競標，但對方強調過程不透明，甚至提出異議2次都被駁回，並指控IGSS「連報價都不看就直接拒絕」。

華為在瓜地馬拉的爭議不只一項，先前曾與瓜地馬拉 Bantrab銀行前主席孟代爾（Jorge Monda）業務往來密切，而孟代爾也因「賄賂法官以保住負責人職位」，遭到美國國務院列入「貪腐及不民主行為」的制裁名單。

報導指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在記者會上對此表示憂心，盧比歐批評「中國政府痴迷地透過華為等公司，企圖主導世界電信產業」。

相較於瓜地馬拉政府電信合約被華為取得，盧比歐4日訪問哥斯大黎加，對於哥國總統禁止華為競標當地5G電信基礎建設，他稱讚哥國堅守數位安全的立場，堪稱拉丁美洲區域與世界楷模。

瓜地馬拉 網路 美國

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