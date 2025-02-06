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高通財報優、展望佳 盤後股價卻大跌5% 原因在這裡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通5日公布上季財報，營收和獲利均優於市場預期。美聯社
高通5日公布上季財報，營收和獲利均優於市場預期。美聯社

高通（Qualcomm）周三（5日）下午公布的財報優於市場預期，本季財測也很強勁，但盤後股價先漲後跌，跌幅將近5%。

根據FactSet的資料，上季的每股盈餘增加24%至3.41美元，優於華爾街預估的2.96美元。營收較去年同期成長18%到116.7億美元，也高於市場預期109.1億美元。

晶片部門的強勁需求帶動業績成長，該部門銷售額比一年前增長20%到101億美元，遠高於市場預估的93億美元。智慧手機晶片營收連續第三季表現亮眼，較去年同期增加13%到76億美元，高於市場預期的70億美元。

汽車晶片的營收激增61%到9.61億美元，高於預期的8.9億美元。物聯網業務繼續維持該公司自去年夏天推出PC晶片以來建立的動能，銷售成長36%到15.5億美元，分析師共識預期僅14億美元。

本季營收展望強勁，估達103億至112億美元間，中間值比去年同期成長15%，分析師預估值為103億美元。每股盈餘（EPS）的中間值也較去年同期增加15%到2.8美元，分析師預估2.69美元。

儘管有這麼多出色表現，股價仍然在財報公布後大約20分鐘後開始大幅走跌，電話會議結束後挫低4.8%。

智慧財產權授權收入是15.4億美元，低於華爾街預期的15.6億美元，是財報的唯一瑕疵。差距雖然不大，但具重要性，這是因為該部門的稅前利潤率（EBT）高達75%，晶片部門的EBT才32%。高通財務長帕爾希瓦拉給出年度指引時還說，授權收入將比預期低約2%。

另外，來自智慧手機客戶的業務在2024年度仍占晶片營收的75%，這對高通而言是個大問題。智慧手機是成熟市場，全球消費者的換機周期已從三年延長到四或五年。而且，蘋果今年秋天開始將採用自製的5G晶片，高通2026年底前失去蘋果的大部分業務。

高通嘗試將產品往價值鏈上游的高階Android手機晶片邁進，那裡的價格和利潤都更高。過去兩季，高通在這一部分的年增率都能達到12%，但是華爾街分析師不認為佳績能持續。

業務過度集中的風險還包括：中國大陸業務去年度在營收的占比是46%。北京政府希望終止國內對高通在內美國晶片的依賴。陸製智慧手機晶片的效能已有所改善，雖仍無法媲美高通的頂級產品，但在對岸的中低端Android手機市場，高通已經失去生意。

分析師 北京 華爾街

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