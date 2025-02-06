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關稅風險緩和推動美元走低 日圓勁升回到152字頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元紐約尾盤勁升1.1%至 152.61。路透
日圓兌美元紐約尾盤勁升1.1%至 152.61。路透

川普啟動關稅引爆全球貿易戰的風險減弱，美元指數跌至逾一周低點，日圓漲幅最大，因為強勁的薪資數據支持日本央行繼續升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.4%至107.579。

ForexLive首席匯市分析師Adam Button說：「尤其是，市場對中國沒有過度反擊感到鬆了口氣，可見中國願意暫時容忍美國的高關稅。」

美國供應管理協會（ISM）周三公布，1月非製造業採購經理人指數（PMI）從12月的54.0下滑至52.8，路透調查的經濟學家原以為會升至54.3。

美國公債上漲，10年期公債殖利率一度下跌10個基點至4.41%。

日圓兌美元勁升1.1%至 152.61，日本名目 薪資創下近30年來最大升幅。得益於冬季獎金的增加，日本12月經通膨調整後的實質薪資年增0.6%。

歐元兌美元升值0.3%至1.0406；英鎊兌美元升0.2%至1.2505，盤中一度觸及1個月高點。

川普 關稅

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