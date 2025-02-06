韓國國防、外交及產業三部門屏蔽DeepSeek平台

據韓聯社，南韓外交和通商部門5日對中國產人工智慧（AI）大模型DeepSeek（深度求索）平臺採取遮罩（屏蔽）措施。

報導稱，據多數政府相關人士消息，外交部和產業通商資源部自行決定限制通過支援外網連接的電腦登錄DeepSeek平臺。

報導說，隨著DeepSeek過度採集用戶數據的質疑發酵，韓國政府部門採取遮罩（屏蔽）措施，以消除利用生成式AI工具可能導致敏感資訊外泄的擔憂。上述兩個部門處理的資訊中涉及外交和經貿通商領域的機密較多，因此採取如上的封禁措施。

但依據法國國際廣播電台報導，韓國國防部亦採取了相同措施。韓國國防部一名官員表示，利用支援外網連接的電腦訪問DeepSeek網站時顯示「訪問限制」的提示。韓國國防部另一位官員表示，國防部針對用於軍部工作的聯網計算機採取了屏蔽措施， 因為方方面面對 DeepSeek 存在技術性憂慮。

韓聯社更早前也報導，南韓政府提醒一線公務員在使用生成式AI工具時需留意。據南韓行政安全部（行安部）5日消息，行安部前一日向中央政府各部門和17個地方政府發送公文，要求公務員在工作中使用DeepSeek和ChatGPT等生成式AI工具時多加留意，如儘量避免在生成式AI工具輸入個人資訊，勿輕信AI給出的答案等。但行安部表示，此舉並非禁止公務員使用AI工具。

報導稱，DeepSeek被指在AI學習過程中過度收集用戶個人資訊，各國政府就此紛紛採取應對措施，部分國內企事業單位也發佈DeepSeek禁令。上月31日，南韓個人資訊保護委員會向DeepSeek總部發送質詢函，以確認其個人資訊收集項目和流程及處理和保存方法，但尚未收到回信。

此外，南韓公共機構和民營企業也已紛紛發佈DeepSeek禁令。據南韓業界5日消息，IT巨頭Kakao近期發佈內部公告，禁止員工在工作中使用DeepSeek。這距離Kakao宣佈與美國OpenAI開展戰略合作僅過一天，也是南韓大型IT企業首次禁用DeepSeek。

報導稱，移動運營商LG U+當天也禁止在內聯網使用DeepSeek，還建議員工儘量避免在個人電腦上使用DeepSeek，並提醒利用該工具時勿輸入敏感或重要的個人資訊。而公共機構方面，南韓水電與核電公司（水核電）已于1日發佈DeepSeek禁令。在此之前，該公司已禁止員工在工作中使用OpenAI公司的ChatGPT，以防核電相關資料和個人資訊外泄。

另據悉，韓國搜索門戶NAVER正在研討是否禁用DeepSeek。而三星電子、SK、LG電子等主要大企業早已使用自研生成式AI模型，禁止在公司電腦上安裝未經批准的外部軟體。