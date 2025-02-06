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安謀本季營收展望謹慎 股價盤後挫跌7%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
安謀（Arm）5日公布的本季營收財測，謹慎保守。 美聯社
安謀（Arm）5日公布的本季營收財測，謹慎保守。 美聯社

晶片設計公司安謀（Arm）上季獲利與營收均優於預期，但對本季營收展望謹慎，加深最近投資人對AI算力支出正在放緩的疑慮。安謀股價盤後交易下挫約7%，今年以來截至周三收盤則上漲40%，過去一年漲幅更達137%，部分投資人或許選擇獲利了結，加重了賣壓。

安謀周三（5日）盤後公布財報，對止於3月的本季（公司會計年度第4季）財測，估計營收將在11.75億至12.75億美元之間，區間的中點符合華爾街的平均預期，但一些分析師的預測能有13.3億美元。

前一天，超微（AMD）發布的資料中心營收預估，令人失望。此外，中國大陸AI新創公司DeepSeek上個月推出了成本低性能優的AI模型，引發市場對於科技公司是否需要投入巨資用於AI算力支出的質疑。

上季安謀調整後的獲利為每股純益0.39美元，優於分析師預期的0.34美元；營收成長19%至9.83億美元，也在分析師預期的9.49億美元之上。

安謀執行長哈斯（Rene Haas）表示，該公司有著「驚人的助力」，但是設定目標時，想要謹慎為之。他強調：「這是我們成為上市公司的第六季，我們努力保持紀律。」

分析師 安謀 投資人

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