四理由告訴你 為什麼NVIDIA大漲？

輝達（NVIDIA）周三股價大漲5.4%，這次受四項利多激勵，終能擺脫DeepSeek推出人工智慧（AI）新模型近來引爆NVIDIA的賣壓。

第一、繼續微軟Meta後，Alphabet承諾擴大AI基礎建設投資

Alphabet預計2025年將投入約750億美元於資本支出，遠高於分析師預期。此消息於緩解市場對DeepSeek推出低成本AI模型可能迫使大型科技公司重新考量AI投資的疑慮。

美銀分析師指出，從NVIDIA的大客戶陸續公布的財報看來，這些公司並未縮減其資本支出計畫，這表明NVIDIA的銷售額可望繼續保持強勁成長。

第二、AMD營收表現不佳，輝達AI硬體競爭優勢明顯

NVIDIA最大對手超微（AMD）資料中心業務營收令市場失望，且未對MI300 AI晶片的銷售提供具體指引。

第三、分析師認為NVIDIA其實是DeepSeek的受益者

摩根大通（JPMorgan）最新報告指出，NVIDIA其實是DeepSeek低成本AI模型的受益者。小摩報告指出，隨著運算複雜度提升、新模型的創新以及應用的快速普及，將釋放出對輝達晶片的強勁需求。

美銀重申對NVIDIA「買進」評級，並設下190美元的目標價，這表示以周三收盤價124.83美元計算，NVIDIA還有50%的上漲空間。

第四、合作夥伴美超微Blackwell伺服器準備出貨

重要合作夥伴美超微電腦（Super Micro Computer）宣布，搭載NVIDIA最先進Blackwell晶片的新型AI資料中心系統已準備出貨。

美超微表示，搭載Blackwell圖形處理器（GPU）的伺服器已達到「可全面量產」的水準。此消息緩解市場對NVIDIA供應鏈面臨瓶頸的疑慮。

Blackwell晶片相關產品的供應對美超微來說是一個亮點。Blackwell晶片系統得以全面量產，也為美超微在經歷會計爭議後帶來了一絲曙光。美超微周三大漲8%收在31.49美元。