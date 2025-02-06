台積電ADR隨費半上漲2.2% 較台北交易溢價23.4%
台積電ADR周三（5日）上漲2.1%，連二日上漲，收在208.57美元，較台北交易溢價23.4%。
美國股市全面收高，三大指數從早盤頹勢中反彈。投資人逐漸擺脫Alphabet令人失望的財報影響，並重新評估聯準會（Fed）未來可能降息的前景。
截至收盤，道瓊工業指數上漲317.24點，漲幅0.7%，報44,873.28點；標普500指數上漲23.60點，漲幅0.4%，報6,061.48點；那斯達克綜合指數上漲38.32點，漲幅0.2%，報19,692.33點。
輝達（Nvidia）大漲5.4%，帶動費城半導體指數勁漲2.3%。超微（AMD）股價大跌6.3%，執行長蘇姿丰表示，本季資料中心銷售額將比上季下降約7%。
台灣加權股價指數周二大漲367.58點，收在23,161.58點。台積電（2330）上漲1.4%收在1,110.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 165.72 +2.13 161.50 2.61
中華電 CHT 126.17 +0.31 126.00 0.13
台積電 TSM 1,370.22 +2.22 1,110.00 23.44
聯電 UMC 39.75 +0.50 40.10 -0.88
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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