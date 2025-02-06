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美股擺脫大型科技股拖累 由NVIDIA領軍晶片股走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（Nvidia）大漲5.4%，帶動費城半導體指數勁漲2.3%。路透
輝達（Nvidia）大漲5.4%，帶動費城半導體指數勁漲2.3%。路透

美國股市周三（5日）全面收高，三大指數從早盤頹勢中反彈。投資人逐漸擺脫Alphabet令人失望的財報影響，並重新評估聯準會（Fed）未來可能降息的前景。儘管科技權重股業績平平引發疑慮，但其他主要類股普遍走高，帶動大盤回穩。  

截至收盤，道瓊工業指數上漲317.24點，漲幅0.7%，報44,873.28點；標普500指數上漲23.60點，漲幅0.4%，報6,061.48點；那斯達克綜合指數上漲38.32點，漲幅0.2%，報19,692.33點。標普500指數成分股中，約有350家公司的股價上漲，其中房地產股領漲，通信服務股大跌近3%。  

輝達（Nvidia）大漲5.4%，帶動費城半導體指數勁漲2.3%，台積電ADR漲2.2%，但科技巨頭表現參差不齊。追蹤科技七雄的指數下跌1.5%，主要受到Alphabet業績不佳的拖累。Alphabet股價大跌7.3%，創下一年多以來最大單日跌幅，因雲端業務收入成長不如預期，且在人工智慧（AI）將砸下750億美元投資遠高於市場預期。同時，超微（AMD）股價大跌6.3%，執行長蘇姿丰表示，本季資料中心銷售額將比上季下降約7%。  

然而，部分AI相關股有所反彈。不僅上周因DeepSeek推出低成本AI模型而受衝擊的輝達股價回升，博通（Broadcom）也上漲4.3%。

U.S. Bank Asset Management高級投資策略師Rob Haworth說：「即使有DeepSeek的消息，AI的需求依然強勁，這是一個周期相當長的題材。」  

其他企業財報也引發市場波動。美泰公司（Mattel）因Hot Wheels玩具銷售額強勁，股價飆漲15%；優步（Uber）因預測本季預訂量低於預期，股價大跌7.6%。  

美國10年期公債殖利率下跌9個基點至4.42%，創下2025年最低。美國供應管理協會（ISM）發布的數據顯示，1月美國服務業景氣意外放緩，需求降溫的同時也抑制了物價上漲。這一訊息進一步引發市場對Fed可能加快降息步調的期待。  

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊主管Daniel Skelly指出：「動盪是本周的主軸，股市在關稅格局不斷變化與企業財報有好有壞的情況下，正努力找到立足點。」他還表示，受到國際貿易局勢影響，IT硬體、汽車與部分消費品板塊可能承壓，而金融等面向國內市場的板塊則可能吸引更多投資人關注。  

此外，Cboe波動率指數（VIX），即「恐懼指數」，周三下跌7.9%，至15.85，顯示市場心理有所緩和。然而，投資人仍密切關注即將於本週五公布的1月非農就業報告，以尋求更多經濟走勢線索。  

儘管近期市場表現動盪，但Nationwide Funds的高級策略師Mark Hackett提醒投資人，市場隨時可能因意料之外的消息出現波動，尤其是在AI和貿易局勢等熱門議題上。

NVIDIA 投資人 指數 美國

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