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Google跟進檢討DEI政策 放棄僱用更多少數群體員工

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

華爾街日報」今天報導，美國科技巨頭Google正檢討部分「多元、公平及包容」（DEI）計畫，將放棄僱用更多少數群體員工的目標。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal），Google（谷歌）在今天發給員工的電郵中表示，公司將不再設定招募目標來提升員工的代表性。

DEI計畫是隨著美國民權運動和女權運動等社會改革而逐漸形成的概念，旨在防止因性傾向、種族、宗教、性別等身分產生的歧視，以促進多元、公平與包容的職場環境，確保每個人都能有平等發展的機會。

但美國總統川普（Donald Trump）當選後，簽署了行政命令要求全面廢除聯邦機構的DEI計畫，已有許多企業跟進。

路透社報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms本月稍早時曾在內部備忘錄中表示，公司將終止DEI計畫，包括招募、培訓和挑選供應商的措施。

據報導，線上零售巨頭亞馬遜（Amazon）也在發給員工的備忘錄中提及，公司正逐步淘汰與代表性和包容性相關的過時計畫。

美國 華爾街日報 運動

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