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馬斯克挺德國極右派 特斯拉上月在德銷量暴跌59%

中央社／ 法蘭克福5日綜合外電報導

在美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開支持德國極右派後，官方數據今天顯示，特斯拉銷量上月在德國暴跌59%。

法新社報導，德國聯邦交通管理局（KBA）指出，今年1月在德國註冊的特斯拉（Tesla）新車只有1277輛，銷量年減近60%。

彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉上月在德國銷量暴跌59%，為2021年7月以來最低月銷量，馬斯克對德國極右派另類選擇黨（AfD）的支持可能拖累對特斯拉的需求。

馬斯克是美國總統川普（Donald Trump）的親密顧問，在德國2月23日大選前，馬斯克表態支持極右派另類選擇黨，並且一再侮辱德國政治領袖，在該國引發爭議。

此外，馬克斯也因在為在川普就職活動上，比出疑似納粹禮的手勢，在德國遭到批評。馬斯克則駁斥對他的指控。

德國汽車研究中心（Automotive Research institute）主管杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）告訴法新社，馬斯克的行為「極具破壞性」。

杜登霍夫爾表示：「沒有人想與這扯上關係…特斯拉與馬斯克的關係幾乎密不可分。」

德國 特斯拉 馬斯克

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