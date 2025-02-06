馬斯克挺德國極右派 特斯拉上月在德銷量暴跌59%
在美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開支持德國極右派後，官方數據今天顯示，特斯拉銷量上月在德國暴跌59%。
法新社報導，德國聯邦交通管理局（KBA）指出，今年1月在德國註冊的特斯拉（Tesla）新車只有1277輛，銷量年減近60%。
彭博（Bloomberg News）報導，特斯拉上月在德國銷量暴跌59%，為2021年7月以來最低月銷量，馬斯克對德國極右派另類選擇黨（AfD）的支持可能拖累對特斯拉的需求。
馬斯克是美國總統川普（Donald Trump）的親密顧問，在德國2月23日大選前，馬斯克表態支持極右派另類選擇黨，並且一再侮辱德國政治領袖，在該國引發爭議。
此外，馬克斯也因在為在川普就職活動上，比出疑似納粹禮的手勢，在德國遭到批評。馬斯克則駁斥對他的指控。
德國汽車研究中心（Automotive Research institute）主管杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）告訴法新社，馬斯克的行為「極具破壞性」。
杜登霍夫爾表示：「沒有人想與這扯上關係…特斯拉與馬斯克的關係幾乎密不可分。」
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