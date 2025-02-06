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日產拒子公司化 與本田合併傳觸礁

聯合報／ 編譯林奇賢／綜合報導

多家外媒引述知情人士報導，日產（NISSAN）和本田（HONDA）將中止合併談判，因雙方無法對協議中的條款達成共識，這意味本來可望打造市值逾五百億美元、全球第三大車廠的計畫可能落空，並引發各界對日產能否獨力扭轉乾坤的質疑。

日經新聞率先報導此一消息後，日產在東京證交所掛牌的股價昨天下跌百分之四點八，東證所隨即以「確認消息真偽」為由，將這檔股票暫停交易。本田的股票則持續交易，昨收漲逾百分之八，顯示投資人鬆了一口氣。

知情人士透露，對於本田提議把日產納為子公司的方案，日產表示強烈反對，認為這樣的安排背離最初作為對等合併的談判精神。這項合併計畫在去年十二月展開磋商，僅一個多月就遇阻。

兩位熟知內情人士說，由於雙方分歧愈來愈大，談判日益艱困。本田認為日産的業務重整耗時較長，因此提出將日産子公司化、由本田主導推動復興的方案。然而，此一構想在堅持平等合併的日産內部遭到強烈反對。由於雙方分歧擴大，因此傳出暫時中止合併協商。

日產及本田昨發布聲明，雙方進行了各種討論，其中包含媒體報導的、可能撤銷去年十二月廿三日簽署的基本協議，而雙方的目標是在二月中旬之前確定未來的方向，並在那時候宣布結果。

日產正進行整頓計畫，擬裁撤九千名員工、削減全球百分之廿產能。倘若合併案往破局的方向發展，對這家備受打擊的公司來說，能否在沒外力幫助下，度過最新的危機，再度引發外界質疑。

本田與日産原計畫於去年十二月啟動合併協商，最初構想是設立一家控股公司，讓本田與日産均隸屬於新公司，並計畫以今年六月達成最終協議為目標。

兩家公司在談判結盟之際，恰好遇上美國總統川普可能祭出關稅措施的擾亂。分析師指出，對墨西哥實施關稅措施，對日產的打擊比本田或豐田還大。

本田 股票 關稅

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