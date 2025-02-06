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國際金價創高 衝每英兩2,877美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

國際黃金現貨價5日再創新高，盤中一度大漲1.2%至每英兩2,877.15美元，主要受美中貿易戰等地緣政治和總經不確定性引發的避險需求帶動。

最新統計顯示，除了上述理由，加上各國央行加速增持，去年全球黃金需求量也刷新歷史紀錄，且各國央行仍是最大買家。

德國商銀分析師佛里胥表示：「美國總統川普反覆無常的關稅決定加劇了不確定性，有利充作避險資產的黃金。」

世界黃金協會（WGC）5日公布季度需求趨勢報告，去年全球含場外交易（OTC）的黃金需求增長1%至創紀錄的4,974.5公噸，其中1,045公噸被各國央行買走，若以4日價格計算，合計約960億美元，也是連續第三年超過1,000公噸。其中以波蘭、印度和土耳其最多，波蘭央行增持的90公噸居冠。

WGC在報告中指出，各國央行去年第4季、也就是川普當選美國總統那一季，黃金購買量年增54%至333公噸。

現貨金價去年上漲27%，是2010年來最大漲幅，受到投資人藉黃金避險，以及聯準會（Fed）啟動降息等因素帶動。WGC指出，「今年地緣政治和經濟不確定性仍高，央行預料仍是帶動黃金需求的主力」。

去年黃金的投資需求增加25%，達到1,180公噸的四年新高，其中金條的投資需求增加10%，金幣購買量則下滑31%，顯示市場對不同產品的需求產生重大變化。金飾需求則受到價格上漲拖累，去年減少11%至1,877公噸。

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