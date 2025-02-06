美議員喊禁 要罰DeepSeek用戶 提案違反規定要關20年

美中對峙再度升溫之際，大陸AI新創公司DeepSeek強勢崛起，美國重量級國會議員提出法案，要求全面禁止美國民眾下載或使用DeepSeek，違者將視為犯罪，面臨20年監禁及重罰最高100萬美元（約新台幣3,300萬元）。

提出上述法案的是與美國總統川普同為共和黨、且對大陸態度鷹派的美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）。霍利曾任密蘇里州最高檢察長，並曾在參議院大力推動通過《香港人權與民主法案》，任內參與大型科技公司涉嫌干涉選舉的調查，包括調查Google和臉書，相當具影響力。

霍利身分特殊，此次提案嚴懲美國民眾下載或使用DeepSeek，成案機率大增，業界高度關注，尤其DeepSeek當前勢頭正熱，可說是大陸在科技業最活躍的AI模型公司，美方若出重手掐住其咽喉，恐再度引發全球AI產業動盪。

霍利提出的法案要求全面禁止美國民眾協助中國大陸推動AI及下載或使用DeepSeek，違者將視為犯罪，可能判處監禁或最高100萬美元的罰款。

而在與大陸的AI合作方面，根據法案，美國個人或企業若與大陸大學或實驗室進行有關AI的合作，可能觸法，違法企業恐遭處高達1億美元（約新台幣32.9億元）罰款，涉及轉移技術的非美國公民可能遭驅逐出境。

DeepSeek近期公開低成本、高效益的AI模型後，川普當時就直言，「這應該引起美國科技公司的警覺」，美國科技公司需要專注於競爭，以贏得勝利。

隨著美中對峙再升溫，雙方均以關稅為武器展開角力，一舉一動廣受關注，特別是DeepSeek身為大陸AI模型界「當紅炸子雞」，自然成為美中角力之下最受矚目的焦點，美國恐再出招箝制DeepSeek，以掐住大陸發展先進AI科技的咽喉。