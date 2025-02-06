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超微資料中心營運 失色

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
美超微。路透
美超微。路透

超微（AMD）周二盤後公布上季財報，營收、獲利及本季展望均優於預期，但投資人對資料中心相關營收未達預期而感到失望，周三早盤股價應聲重挫10%。  

值得注意的是，超微並沒有提供2025年AI相關營收的預測。分析師此前已對超微資料中心的發展軌跡表達憂慮。Wolfe Research分析師Chris Caso上月調降對該公司AI營收的預期，今年這部分的營收預估，由至少100億美元，降到大約70億美元。

在截至12月的第4季財報中，超微營收為77億美元，不但創紀錄，也高於分析師預期的75億美元，毛利率為54％。

稀釋後每股純益1.09美元，高於華爾街預估的1.08美元，淨利18億美元同樣是新高紀錄。

超微第4季資料中心相關業績雖然是創紀錄39億美元，年增69％，但沒達到華爾街的期待。FactSet追蹤的分析師先前預估41億美元。超微上季營收最大成長動能是來自包括PC的客戶端業務，達23億美元新高，且遠高於FactSet訪調分析師共識預期的19億美元。而遊戲和嵌入式業務的營收均呈現下滑，反映出這兩項業務持續承壓的情況。

超微2024年營收達刷新紀錄的258億美元，非GAAP毛利率也創新高，達53％，淨利為54億美元，稀釋後每股收益為3.31美元。

超微董事長暨執行長蘇姿丰表示，2024年對於該公司是具有變革性的一年，實現創紀錄的年度營收與強勁的獲利成長。

隨著EPYC處理器的加速部署，資料中心事業群的年度營收成長近乎翻倍，Instinct加速器營收超過50億美元。

【記者鐘惠玲／台北報導】AI加速器是這波AI浪潮中最耀眼的產品，超微宣布將提早推出產品藍圖中的AI加速器Instinct MI350，讓外界關注其在AI晶片市場上，能否加快拉近與輝達之間的市占差距，晶圓代工廠台積電（2330）則可望持續受惠。

營收 超微

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