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Panasonic擬賣TV事業 股價飆

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電

Panasonic宣布將進行人事改組並精簡表現欠佳的事業，轉向為人工智慧資料中心提供電力支持在內的高利潤領域，就連其老字號的電視事業也在「考慮出售」之列，帶動股價5日收盤飆漲13.7%，創2014年2月來最大單日漲幅。

Panasonic社長楠見雄規被記者問是否會出售電視事業時不願置評，只說「除了出售外，也許還有其他選項」。他說：「我內心對我們的電視事業難免帶有感情。」

據當日稍早公布的財報，Panasonic上季營收為2.15兆日圓（140億美元），低於預期的2.22兆日圓；營業利益為1,370.7億日圓；淨利為995億日圓，高於預期的925.4億日圓。

Panasonic對截至今年3月止的今年度財測幾乎保持不變，營業利益仍預期為3,800億日圓，淨利為3,100億日圓，唯有淨營收從8.6兆日圓下修至8.3兆日圓。

透過這次改革，Panasonic目標在2027年3月前將年度獲利提升逾1,500億日圓，2029年3月前再增加1,500億日圓。楠見表示，為實現此目標，Panasonic將整併眾多生產、銷售及物流基地。他並提到，管理層還在討論人事改革的範圍該有多廣。

花旗分析師江澤厚太指出，「這將是Panasonic史上首次在創造獲利和現金流的同時，進行大幅裁員和出售多項事業」，並形容這是一次「大刀闊斧」的改革。

分析師 物流 現金流

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