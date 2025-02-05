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諾和諾德減重藥銷售翻倍 緩和美國同業禮來的競爭威脅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
減重藥Wegovy銷售額 圖／經濟日報提供
減重藥Wegovy銷售額 圖／經濟日報提供

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的熱門減重藥Wegovy，上季銷售翻倍，並預測今年買氣將持續成長，讓投資人重振信心，緩和了與美國同業禮來（Eli Lilly）的競爭憂慮，激勵諾和諾德在丹麥的股價5日一度大漲逾6%。

諾和諾德5日估計，以本幣計價的銷售，今年將成長16%~24%，雖然略低於2024年的攀升26%，但高於分析師預期的略低於20%；今年營業利益估計將攀揚19%~27%。

去年第4季Wegovy銷售額大增107%至199億丹麥克朗（約27.8億美元），符合預期，並高於去年第3季的173億丹麥克朗；整體營業利益也跳增37%，達到367億丹麥克朗。

消息傳出後，諾和諾德股價5日開盤暴衝6.3%，漲幅隨後收斂至3%左右。

巴克萊分析師菲爾德在報告中寫道：「我們認為結果夠好了，足以讓情況重上軌道」。諾和諾德減重藥Wegovy與糖尿病藥Ozempic備受歡迎，助該公司躍居歐洲市值一哥，但先前臨床試驗結果欠佳，加上外界憂慮美國價格壓力，導致諾和諾德股價從去年6月的歷史新高，回檔40%以上，一度拱手讓出歐洲市值王寶座。

諾和諾德最早開發出新款減重藥，但Wegovy在最大市場美國的每周處方用量，上季輸給禮來減重藥Zepbound。與此同時，禮來1月發布Zepbound的第4季銷售預估，不如華爾街預期，也讓投資人擔心美國減重藥的需求趨緩。

諾和諾德執行長根森5日告訴記者：「美國和其他地方的減重治療需求，依舊強健。」

Wegovy和Ozempic活性成分的美國專利，將在2032年到期，諾和諾德正在尋找新的候選藥品，以確保成長。其中一款候選藥物CagriSema，去年底公布的後期結果令人失望，導致該公司股價暴跌27%，寫歐股史上最大單日跌幅之一。

丹麥 減重 美國

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