豐田上調全年營利預測 將在上海設子公司衝刺油電車與電動車

全球最大車廠豐田汽車的上季獲利不如預期，但得益於產品競爭力提升，將全年的營業利益預期上調9%，激勵股價跳漲逾3%。豐田也宣布，將在中國大陸上海設立子公司，衝刺油電車與電動車的布局。

豐田5日公布，年度第3季（上季）營業利益年減28%至1.22兆日圓，低於市場預期的1.42兆日圓，也是連續第二季獲利下滑。不過，該公司預期，止於3月底的本年度，營業利益可望由原估的4.3兆日圓增至4.7兆日圓（307億美元），受惠於產品競爭力提升、減少折扣力度，以及供應鏈成本下滑，消息激勵豐田同日收漲3.1%。

豐田也發布在上海投資新電池廠與電動車工廠的計畫，並計劃在2027年於當地生產旗下豪華品牌Lexus的車款，值此福斯、日產、通用縮減大陸布局之際，豐田的舉措獨樹一幟，力拚成為全球第三個在大陸全資持有電池廠或電動車廠的汽車品牌。

豐田外部事務與公關長上田裕之表示：「與過去不同之處，在於中國大陸已開始成為領先國家。我們的政策是成為最棒的本地企業...我們必須研發出切合大陸消費者需求的車款。」

上海廠在初始階段可創造1,000個新的就業機會，初期的產量目標為每年10萬輛。在此同時，投資人與分析師也擔憂在美國總統川普的關稅威脅下，豐田將如何度過北美市場的亂流。

自4月起，豐田造價140億美元的美國北卡羅萊納州工廠，將開始出貨電池，供油電車、插電式油電車與純電動車使用。

豐田與全球眾多車廠都在加拿大和墨西哥組裝車輛，並運往美國銷售，如今面臨川普加徵關稅的威脅。財務長宮崎洋一說，「現在會發生什麼事、或是我們該如何反應，還不明朗」，將見招拆招。

豐田上周宣布，2024年集團全球銷量共1,080萬輛，第五年蟬連全球銷量冠軍。

另外，法拉利4日表示，預計10月9日於義大利馬拉內羅的總部，發表各界引頸期盼的旗下第一款電動車，含這款車在內，全年將發表六款新車。

受惠於產品需求旺盛，法拉利去年的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）跳增12%至25.6億歐元，今年有望提高到至少26.8億歐元（27.7億美元）。該公司也說，不會為了避開關稅而加快對美國市場的出貨。