韓上月物價 升至半年高點

南韓統計局5日公布，1月消費者物價指數（CPI） 年增率年增率為2.2%，是五個月來首度高於2%，也是去年7月（2.6%）以來新高，主因是韓元疲軟推升進口物價。

南韓CPI年增率自去年4月以來，一直都低於3%，9月低至1.6%，10月更降到1.3%，連續低於央行的2%目標。

農漁畜產品CPI年增率為1.9%，其中蔬菜價格年增率達4.4%。加工食品價格也攀升了2.7%，升幅達7月以來新高。個人服務則年增3.5%，是前年12月以來最高。統計局表示，保費上漲及年節期間旅遊需求增加，部分推升了服務通膨。

南韓央行（BOK）表示，通膨升溫主因在於能源價格上漲，及韓元持續貶值，兩者都推高了進口成本。此外，基期效應也發揮作用。

扣除食品及能源的1月核心CPI年增率則是1.9%，延續前四個月的走勢，仍低於2%。

前總統尹錫悅去年12月發動短暫戒嚴，加上美國總統川普的關稅威脅，引發韓元走貶，影響油價並推升進口成本。韓元在去年12月貶值至16年來最低，低於1,460韓元兌1美元。內政混亂加上美元持續走強，使韓元至1月仍在低點徘徊。